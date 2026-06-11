"Pitanje je jednostavno zato što se moja objava odnosila na to: da li nam treba normalan REM da bi Informer bio ukinut ili je to sekundarna stvar?" upitao je Georgiev.

"Da, treba nam. Zato što je posao te institucije da nadzire medije, da ih ukida ako treba odn, oduzima dozvole, inače bi to bila odluka neke grupe ljudi. Kapiram da smo mi ovde u borbi za institucije, da rade ono što im je nadležnost. To što će neki pojedinac da tuži, super je, ali verujem da je potreban sistemski odgovor na kršenje zakona. Informer to radi svakodnevno, iz sata u sat, a ti dobro znaš kako su pozicionirani na skali gledanosti," odgovorila je Riha.

Na to je Georgiev dodao:

"Dobro. Vučić je u pravu: Hoće većinu u REM-u da ukinu Informer?"