On je ocenio da SPC ima ključnu ulogu u očuvanju identiteta, tradicije i opstanka srpskog naroda, posebno tamo gde Srbi nemaju svoju državu.

„Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja i našeg patrijarha.

Zato što, obratite pažnju, kao i u Crnoj Gori i Hrvatskoj, uvek ćete da vidite da je problem Srpska pravoslavna crkva. Uvek će da izmišljaju neku novu crkvu.

Videli ste da je jedan bivši premijer govorio ono o čemu sam ja mnogo puta pričao. Niko mi nije verovao, a mi smo to znali i imali smo sve izveštaje.

Na talasu litija i zaštite Srpske pravoslavne crkve došao je na vlast, a onda se setio da je, kako je govorio, sto odsto Srbin, pa kada je došao na vlast postao dvesta odsto Crnogorac.

Da sada ne ulazimo u to. Uvek će na kraju da vode politiku protiv Srpske pravoslavne crkve.

Srpska pravoslavna crkva je veoma važan element u opstanku i samom biću srpskog naroda.

Ne morate da budete veliki vernik. Srpska crkva nije samo deo religije, već i deo tradicije i opstanka našeg naroda, posebno tamo gde Srbi nemaju svoju državu u punom smislu.

Sećam se da smo se u selu Čipuljić, koje danas pripada Federaciji BiH, okupljali u crkvenom domu. Tu su se okupljala srpska deca. Katolici su se okupljali kod svoje crkve, a mi u našem crkvenom domu.

Uvek je tako bilo. Zato uloga crkve nije mala, naprotiv, veoma je velika.

Te uvrede na račun patrijarha i sve što su radili toliko su užasni da za to nemam reči.“