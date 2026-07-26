Sramotni cirkus zvan blokade spao je na najniže moguće grane. Na Avijatičarskom trgu u Zemunu tragikomičan prizor.

Grupa od jedva desetak dežurnih dokonih blokadera, blokirala je raskrsnicu i razvila smešan transparent. Dok pošten narod ide na posao i gleda svoja posla, ova šaka jada i dalje maltretira građane i gura priču o nekakvoj lažnoj pobedi. Sudeći po podršci koju nemaju, narod ih je odavno pročitao i prozreo njihove političke namere.

Njihova takozvana mašinerija raspala se kao kula od karata.

Dok šaka jada, zarobljena u sopstvenoj nemoći, i dalje samo sebi aplaudira, Srbija nastavlja da ide napred, piše 24sedam. Snimak možete pogledati ovde.