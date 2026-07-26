Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će posetiti Bogatić, a u tom mestu je već počelo okupljanje građana koji žele da ga dočekaju i da čuju šta ima da kaže.

U Bogatiću je već vesela atmosfera.

Građani se okupljaju, nose srpske zastave, a neki na skup dolaze i u traktorima.

Ovo je samo delić atmosfere odande:

Narod sa nestrpljenjem čeka svog predsednika, koji će kako je najavio od 18 časova boraviti u Bogatiću, gde će razgovarati sa građanima o svim važnim temama i saslušati njihove probleme.