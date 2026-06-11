Tonino Picula, osvedočeni srbomrzac u odelu evroparlamentarca, ponovo je udario na našu zemlju. Naime, Picula je otvoreno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok na sva usta hvali svoje blokaderske piculiće.

On je ponovo dao sebi za pravo da se meša u politiku Srbije i izjavio je da je najveća prepreka za ulazak Srbije u EU – „njena vlast“.

Međutim, tu se nije zaustavio, Picula bi da kazni naš narod samo zato što se njemu ne sviđa politika koju vodi predsednik Vučić.

- Ja bih voleo da je tako, međutim, čini mi se da još uvek nije doneta takva odluka da se ta manipulacija evropskim narativom u Srbiji kazni na način koji Aleksandar Vučić jedino razume, to je obustava znatnog dela koji bi Srbija trebalo da dobije iz plana rasta. Radi se o gotovo milijardu i po evra. Vlast je zapravo saterana u ćošak. Jednostavno, ili će se promeniti politička praksa vlasti, ili će naprosto Srbija prvi put ostati bez znatnih sredstava - izjavio je najveći mrzitelj Srbije.

A onda je usledio hvalospev o blokaderima, kojima je jedini cilj destabilizacija Srbije i dodvoravanje stranim silama.

- Oni su doneli svakako jednu novu dinamiku jer kada je reč o tolikom broju, ne bih više rekao studenata, nego građana koji jasno zahtevaju promene u Srbiji, tada zaista možemo govoriti da je to jedna vrsta vanrednog stanja, traži načine da se razreši, a u demokratskoj državi poželjno je da takav nivo unutrašnjih napetosti razrešava na izborima. I to je zahtev studenata da se što pre izađe na izbore. Videćemo da li će vlast zadovoljiti taj zahtev - izjavio je Picula.