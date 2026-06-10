Gostujući u Dnevniku Nove S, Boban Stojanović govorio je o predstojećim izborima i mogućim strategijama opozicije.

Prema njegovim rečima, ideja okupljanja oko proevropske platforme danas nema snagu koju je imala ranijih godina.

Stojanović je ocenio da bi takva kampanja možda mogla da donese rezultat 2007. ili 2008. godine, ali da u sadašnjim političkim okolnostima ta tema ne može da bude noseći stub izborne kampanje.

Njegova izjava dodatno je otvorila pitanje u kom pravcu će se kretati opoziciono-blokaderski blok i da li među njima postoji jasan odgovor na pitanje oko čega bi trebalo graditi političku ponudu pred naredne izbore.

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