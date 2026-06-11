Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsednika Donalda Trampa, kao i da je ta promena izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena.

Vučić je u intervjuu za Foks njuz digital istakao da je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla pod Trampom i pozvao američkog predsednika da poseti Beograd.

Pohvalio je Trampov pristup Balkanu, navodeći da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba.

- Predsednik Tramp i njegov tim do sada su vrlo marljivo i predano radili na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić i naglasio da mnogi Srbi njegovu administraciju doživljavaju drugačije od prethodnih američkih vlada.

Kako je podvukao, ukoliko ljude u Srbiji pitate da uporede administraciju bivšeg američkog predsednika Bila Klintona i Donalda Trampa ili demokrata i republikanaca, „ne biste mogli da verujete“.

- Bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema pet - rekao je Vučić, dok je portal podsetio da je poređenje posebno upečatljivo zbog toga što u Srbiji mnogi i dalje povezuju SAD sa NATO bombardovanjem 1999. godine, koje, kako se navodi, ostaje jedan od najznačajnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji.

Vučić je ponovio da je nedavno uputio poziv Trampu da poseti Srbiju i rekao da predviđa da će američki predsednik biti dočekan s oduševljenjem.

- Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo. Više ljudi će biti spremno da ga pozdravi i sačeka nego što bi on možda i očekivao. Usuđujem se da kažem čak i više od stotine hiljada ljudi - rekao je Vučić.

Dodao je i da se poboljšani odnosi između Vašingtona i Beograda sve više fokusiraju na ekonomiju, investicije i tehnološku saradnju, kao i na konzervativne vrednosti koje obe zemlje neguju.

Naglašava da se dve zemlje spremaju za pokretanje strateškog dijaloga koji će se fokusirati na energetiku, infrastrukturu, veštačku inteligenciju, saradnju u oblasti odbrane i investicione mogućnosti, a među projektima o kojima se razgovara su energetska infrastruktura, saradnja u oblasti tečnog prirodnog gasa, centri podataka i napredne računarske tehnologije.

Kao dokaz rastućeg međunarodnog profila i ekonomskih ambicija Srbije, Vučić je istakao pripreme za Ekspo 2027. u Beogradu, sa skoro 150 zemalja učesnica, a naglasio je i da je u trenutku kada je on postao premijer BDP Srbije bio 32 milijarde evra, a da će ove godine biti preko 100 milijardi evra (120 milijardi dolara).

Govoreći o odnosu između Istoka i Zapada i biranju strana, Vučić je odbacio ideju da zemlje moraju da biraju između konkurentskih geopolitičkih tabora i umesto toga istakao i svoju posetu Kini i Trampov angažman s Pekingom kao primere onoga što je opisao kao pragmatičnu diplomatiju usmerenu na nacionalne interese.

- Predsednik Tramp nije otišao tamo zbog svoje sujete. Doveo je sa sobom sve vodeće ljude SAD kako bi sklopili bolje poslove, kako bi zaradili više novca za svoje kompanije - rekao je on.

Dodao je da je i sam zauzeo sličan pristup tokom svoje posete, kao i da bi lideri trebalo prioritet da daju ekonomskim prilikama za svoje građane, a ne ideološkim savezima.

- Dolazim iz male zemlje. Tražio sam više investicija i borio sam se za interese svog naroda - rekao je Vučić.

Novi plan za izolaciju Srbije

Izjava Aleksandra Vučića da bi tokom leta Srbija mogla da otpočne strateški dijalog s Amerikom izazvala je pravu histeriju u blokaderskim medijima, koji su pokrenuli opštu akciju napada na predsednika Srbije pod opasnom parolom „Briselu se ovo neće svideti”!

Hajku na Vučića je otvorio podanički list Danas koji smatra da, osim s Kinom i Rusijom, treba da prekinemo odnose sa SAD.

Sudeći prema zloslutnoj najavi „Briselu se to neće dopasti“, jasno je odakle vetar duva. Međutim, to nije sve, svi blokaderski mediji krenuli su u organizovanu kampanju kako bi se Srbija odrekla svoje nezavisne politike i kako bi dobijala sve naloge iz jednog centra - Brisela.