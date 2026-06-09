Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na svečanom delu sednice izborne skupštine PUPS-a da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će na velikom skupu Srpske naredne strane 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere, koji će poboljšati njihov ekonomski status.

- Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1.000 ili 2.000 dinara, reč je o znatno većim sumama novca koji će u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda naših penzionera - ne samo kratkoročno, već i dugoročno – navodi Vučić.

On je istakao da je reč o velikom paketu koji država priprema, i da očekuje da će 27. ili 28. juna, na velikom SNS skupu u Beogradu, moći da objavi najveći deo tog paketa i veruje da će građani biti veoma zadovoljni.

U uslovima kada Međunarodni monetarni fond i Svetska banka najavljuju visoke stope rasta, kako je rekao Vučić, država razmišlja o dodatnim ekonomskih pogodnostima za građane, odnosno o velikom paketu za penzionere i o snižavanju cena lekova za kardiovaskularne bolesnike, za šećeraše i druge.

- Najveći problem nam je oko vitamina i lekova koje uzimamo neretko - od brufena, paracetamola do bensedina, ali za ovo što ljudi moraju da uzmu. Ne želim da neko umre sutra samo zato što nije imao 2.500 do 6.000 dinara da plati taj lek. Ako mi to spustimo za 20, 30 i 40 odsto, dodatno poboljšamo i ekonomski i socijalni status penzionera, onda sam siguran da će svako moći sebi da priušti lek i da niko zbog toga neće da strada, već će moći da se raduje svom životu, da se raduje svojoj deci, svojim unucima, svom partneru i da na najlepši način prožive te godine - kazao je Vučić.

Vučić je napomenuo da država danas zapošljava 553.000 ljudi više, nego što je bilo zaposleno 2010. godine, iako nas je manje u Srbiji.

- Ekonomija je mnogo bolja. Prvi put da Srbija ima stabilan kurs dinara. To imamo tek u poslednjih 14 godina. Znam da postoje ljudi koji i dalje ne žive lako. Znam da postoje oni koji žive lakše, a koji će sve da urade samo da to ne priznaju, postoje i oni koji priznaju to. A prvi put imamo i stabilan kurs – zaključio je Vučić.

Srbija bi bez vojske nestala u roku od 48 sati

Predsednik Srbije je poručio da Srbija, kako je rekao, ne bi postojala u roku od 48 sati da se ne ulaže u vojsku.

- Samo nam okruženje pogledajte, a neću da govorim o velikim silama. Ovako, ulaganjem u vojsku, mi čuvamo svoje nebo, mi čuvamo svoju zemlju, i neće se niko drznuti da nas napadne. Mi smo nekada mogli da srušimo dva ili tri agresorska aviona. Danas niko ne bi mogao da napadne Srbiju a da nema stotine puta veće gubitke, ne desetine, već stotine puta teže gubitke. Samo hoću da znate koliko je Srbija snažnija i koliko su drugačija vremena - naglasio je on.

Najmanje beba se rađa u najbogatijim gradovima

- Najmanje rođenih proporcionalno broju stanovnika ima tamo gde smo najbogatiji, ubedljivo. I to na opštinama Vračar, Novi Beograd, Savski venac, u soliterima ćete retko videti da u stanu ima više od dvoje dece. A u kućama, tamo gde postoji zemlja... drugačije je. U Beogradu imate više od 80.000 žena, preko onih 50 odsto. Imate oko 200.000 njih koje ne žele da imaju partnere, drugačiji je način života. Ljudi žive bogatije, isto je sa muškarcima - istakao je. Predsednik je rekao da slike na mrežama sa decom skupljaju manje lajkova od slika sa kućnim ljubimcima.