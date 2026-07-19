Hiljade putnika i vozača kamiona koji svakodnevno prelaze granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine mogli bi već ove jeseni da zaborave na višesatna čekanja na jednom od najopterećenijih graničnih prelaza.



Prema najavi direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, od 15. oktobra u funkciji bi trebalo da budu dva granična prelaza na Rači – postojeći Rača 1 i novi Rača 2, što bi trebalo značajno da poveća protočnost saobraćaja.

Novi zajednički granični prelaz Rača 2 – Sremska Rača 2 namenjen je putničkom i teretnom saobraćaju, a njegovim otvaranjem očekuje se znatno brži prelazak granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno tokom letnje sezone, praznika i vikenda, kada se na ovom prelazu često formiraju višekilometarske kolone.

Na srpskoj strani u toku su završni radovi na izgradnji novog graničnog prelaza. Zbog toga je na državnom putu Kuzmin – Sremska Rača i dalje na snazi izmenjen režim saobraćaja. Radovi traju do 3. avgusta, a vozači kroz zonu gradilišta prolaze uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, suženje kolovoza i povremena usporenja.

Istovremeno se privodi kraju i izgradnja deonice auto-puta Kuzmin – Sremska Rača, sa novim mostom preko Save i integrisanim graničnim prelazom sa 16 saobraćajnih traka, koji predstavlja deo budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo.

Kada ceo projekat bude završen, očekuje se da će kapacitet prelaza biti višestruko povećan, što bi trebalo da skrati zadržavanja za putnike koji putuju ka Bijeljini, Tuzli, Brčkom, Sarajevu i drugim delovima Bosne i Hercegovine, ali i za međunarodni teretni saobraćaj koji koristi ovaj pravac kao jednu od najvažnijih drumskih veza dve države.

Novi granični prelaz deo je šireg infrastrukturnog projekta Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj brže povezivanje dve zemlje, efikasniji transport robe i putnika, kao i rasterećenje postojećeg graničnog prelaza koji godinama beleži velike gužve.