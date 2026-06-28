Kud svi Turci, tud i mali Mujo! Dakle, ako kolovođa blokadera Vladimir Štimac, kao i Vladan Đokić, spas od ovih paklenih vrućina pronalaže po kafićima i sa osveženjem, ni ne čudi što im se ceo skup rasuo upravo po ugostiteljskim lokalima.

Naime, ovaj blokaderski skup pukao je brže nego što je počeo. Pred sam početak najavljenog skupa na ulici se okupio veoma mali broj ljudi. Svi su po kafićima. Spas traže u hladovini, sa osveženjem, a bogami i uz - hladno pivo.

Kao što smo već pisali, blokaderski skup u Kraljevu doživeo je potpuni debakl. Blokaderi nisu skupili ni pola trga u Kraljevu.

Kako se vidi i na snimcima iz drona, blokaderski skup je potpuno pukao! Opširnije u POSEBNOJ VESTI.