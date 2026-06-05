„Gađali smo tamo gde je bilo pogodno da posmatramo rezultat“, rekao je Putin novinarima tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Prema njegovim rečima, jedan od udara bio je usmeren na „šupu“, kako bi se procenilo „na koji način padaju blokovi sa podmunicijom“, dok su dronovi korišćeni za nadzor i dokumentovanje mesta udara.

Putin je naveo da su takva testiranja bila neophodna za buduće raspoređivanje ovog sistema.

„Slične sisteme smo testirali na poligonima, ali ne i Orešnik“, rekao je ruski predsednik.

On je dodao da je ruska vojska sistemom „Orešnik“ gađala i ciljeve u Kijevskoj i Donjeckoj oblasti.

Putin je takođe nagovestio da bi u budućnosti udari raketama „Orešnik“ mogli da budu usmereni i na gusto naseljena urbana područja.

Ruske snage pogodile su Belu Crkvu raketom „Orešnik“ 24. maja. Istraživači koji se bave analizom otvorenih izvora (OSINT) naveli su da su tada lansirane dve rakete i da je jedna od njih pala na teritoriju Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom.

Ni Rusija ni Ukrajina zvanično nisu potvrdile navode da su ispaljene dve rakete umesto jedne.

Od početka rata u Ukrajini, ruske snage su, prema dostupnim podacima, koristile sistem „Orešnik“ još dva puta. U novembru 2024. godine pogođen je Dnjepar, dok je u januaru 2026. meta bila Lavovska oblast.