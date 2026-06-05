Uz fotografiju sa liderima regiona i evropskim zvaničnicima, Vučić je poslao poruku o značaju saradnje, stabilnosti i zajedničkog razvoja zemalja Zapadnog Balkana.

„Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze“, napisao je predsednik Srbije.

Objava je usledila tokom Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, na kojem učestvuju lideri zemalja regiona i predstavnici Evropske unije, a centralne teme razgovora odnose se na regionalnu saradnju, ekonomski razvoj, infrastrukturno povezivanje i evropski put država Zapadnog Balkana.

Predsednik Srbije tokom dana učestvovao je na sastancima i panelima posvećenim budućnosti regiona, a očekuje se da će se javnosti obratiti i nakon završetka ključnih razgovora.

Samit u Tivtu okupio je najviše političke predstavnike regiona, a fokus je stavljen na jačanje partnerstva sa Evropskom unijom i pronalaženje zajedničkih odgovora na izazove sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana.

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