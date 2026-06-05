Tako je, na primer, tri dana ranije u CDM-u objavljen sraman tekst naslovljen "Magbet za zombije na Bulevaru sumraka: Aleksandar Vučić, najveća zvijezda na svijetu".

U tekstu, kolumnista Andrej Nikolaidis spekuliše o razlozima Vučićevog dolaska u Tivat, istovremeno ga otvoreno vređajući i optužujući za kreiranje narativa u holivudskom stilu, onom klasičnom.

"No od čovjeka koji je srebreničko stratište pretvorio u svoju pozornicu i na mjestu genocida inspirisanog njegovom ideologijom igrao ulogu žrtve, kao da se tu radi samo o njemu, nije se ni očekivalo manje", piše Nikolaidis o događaju u Potočarima kada je bukvalno bilo pokušano ubistvo predsednika Srbije. Toliko o integritetu.

Istovremeno, dok vređaju Vučića, crnogorski mediji kuju u zvezde Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske.

"Mi pamtimo tko je bio uz nas kada nam je bilo teško. Nema nas mnogo, ali značaj nije u brojnosti. Naša je snaga upravo u zajedništvu s Republikom Hrvatskom, iz kojeg crpimo vitalnost, sigurnost i optimizam. Hvala vam na osjećaju duhovne blizine i sigurnosti koju nam pružate, jer upravo je to najbolji jamac da će Hrvati u Crnoj Gori i dalje ponosno čuvati svoje nacionalno i vjersko ime, na dobrobit države Crne Gore", poručio je predsednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović.

Sve je, dakle, jasno - koordinisana kampanja dehumanizacije predsednika Vučića i ujedno klanjanje hrvatskim komšijama. Očekivan antisrpski potez iz Crne Gore.

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