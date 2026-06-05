U danas objavljenom intervjuu za agenciju TASS na Međunarodnom ekonomskom forumu (SPIEF) u Sankt Peterburgu, odgovarajući na pitanje o mogućnosti da Srbija uvede vizni režim za Ruse, rekla da izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokazuju da takvih planova nema.

"Vidimo kako se Srbija u suštini beskrajno uvlači u konfrontaciju sa Rusijom. To rade pritiskom, to rade bezobzirno. Pitanje je, naravno, koliko će se Srbija suprotstaviti. Jer se ovde ne radi samo o Rusiji, pre svega se radi o samoj Srbiji", kazala je.

Ona je naglasila da su odnosi sa Rusijom uvek donosili Srbiji samo pozitivne stvari - pomoć, podršku, ponekad i spasenje, ekonomske koristi, razvoj i rešenja za goruća pitanja.

"A kada se Srbija okreće protiv naše zemlje, onda se, u suštini, Srbija okreće protiv same sebe. Ne zato što je Srbija naš zagovornik. I ne radi se samo o istinski bratskim vezama koje nas spajaju", rekla je.

Dodala je da je Srbija primorana da izgubi prednosti, privilegije i bonuse koje dobija u tako velikim razmerama od saradnje sa Rusijom.

"Šta znači uvući Srbiju u antiruske sankcije? Ovo nije samo politički gest. Ovo nije samo prekid nekog posebnog duha ili prekid posebnih veza koje imamo. Ovo je o tome da Srbija, iz perspektive njenih takozvanih klevetnika, mora da zada udarac samoj sebi, da ne dobija energetske resurse od nas, da ne prodaje svoju robu i tako dalje. Mislim da su te iste glasine koje su izbačene napravljene od istog pokvarenog testa", zaključila je.

Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna.