Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će pre kraja godine ponovo uputiti poziv predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da poseti Beograd.

"Mislim da je svaki razgovor lekovit, mislim da je svaki razgovor važan. Hoće li da prihvati ili ne, to je naravno na njemu", rekao je Vučić novinarima u Tivtu uoči Samita EU-Zapadni Balkan.

Predsednik Vučić boravi danas i sutra u Crnoj Gori gde učestvuje na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu, a tokom kojeg će održati sastanke i bilateralne susrete sa predstavnicima evropskih institucija i država.