Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio na pitanja pojedinih crnogorskih novinara, odbacujući optužbe koje su mu upućene i poručujući da se protiv njega godinama vodi organizovana kampanja.

Govoreći o navodima koji se pojavljuju u delu medija, Vučić je rekao da se iznova plasiraju različite optužbe bez konkretnih dokaza.

– Mi zajedno nemamo stotine hiljada, kamoli milion, kamoli milijarde. Što je rekao Tijanić: „Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti“. Te milijarde su ovde. Mi nemamo milijarde – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ocenio je da je krajnji cilj takvih kampanja njegova politička diskreditacija.

– Jedini koji im smeta je Aleksandar Vučić – poručio je.

On je naglasio da tokom godina nije koristio sudske postupke protiv političkih protivnika i medija koji su iznosili optužbe na njegov račun.

– Nikada nisam u Beogradu tužio nikoga. Šta imam od toga? – upitao je Vučić.

Predsednik je ukazao i na, kako tvrdi, obrazac po kojem se jedna afera smenjuje drugom čim prethodna izgubi medijsku pažnju.

– Zaborave na Jovanjicu, onda dođe druga, treća laž – rekao je.

Vučić je poručio da se ozbiljne optužbe ne mogu zasnivati na neproverenim navodima i medijskim spekulacijama.

– Ne možete da izlazite sa činjenicama na osnovu rekla-kazala iz novina – istakao je predsednik Srbije.

Njegove izjave usledile su tokom obraćanja u Tivtu, gde učestvuje na Samitu Evropska unija – Zapadni Balkan, a gde je odgovarao na pitanja novinara o regionalnim odnosima, političkim tenzijama i optužbama koje se poslednjih godina pojavljuju u pojedinim medijima.