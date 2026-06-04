Sam Vučić potvrdio je ovu informaciju na današnjoj konferenciji za medije, koju je održao zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

"Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju", rekao je Vučić Košti na kraju obraćanja.

U vezi sa posetom Tivtu oglasili su se lider SNS Miloš Vučević, kao i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Nakon toga, oglasila se i popularna pevačica Jelena Karleuša, koja je izrazila zabrinutost i pozvala na oprez:

"Nisam za to da Vučić ide sad u Tivat. Ne zbog crnogorskog naroda, koji je naš divan bratski narod i sa kojim nas povezuje ista etnička pripadnost. Nego bi bilo strašno da strane službe i karteli naude našem predsedniku tamo gde mu se ne garantuje apsolutna bezbednost", poručila je ona na društvenoj mreži X.

