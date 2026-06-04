"Idem u Crnu Goru, veoma je važno da predstavljam Srbiju. Tako da, sve normalno. A o drugim stvarima govoriću u Crnoj Gori, da u lice kažem sve što imam, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje. Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim", istakao je danas predsednik Vučić.

Ne znam za koga je velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu 'sada smo obavili posao'. Nije to ni prvi i poslednji put. Ja sam dao reč Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat i idem tamo", kaže Vučić.

"O svemu što su govorili i činili govoriću dole, a ne ovde. Pa ćete da saznate kako su izgledale hibridne pretnje tokom, recimo, demonstracija 15. marta i koja su lica bila ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje. Niti su hapšeni niti sklanjani. To je igra za spolja, kako su oni ugroženi od 'malorusa'. Narodu Crne Gore želim sve najbolje, mi njih doživljavamo kao braću i sestre, vlast, to je nešto drugo", rekao je Vučić.

Etnička mržnja i u Kotoru

U Kotoru, gradu koji je vekovima važio za simbol multietničkog sklada i suživota, osvanuo je transparent sa uvredljivom porukom upućenom predsedniku Aleksandru Vučiću, koji pokazuje zabrinjavajući nivo netrpeljivosti prema Srbima u delu crnogorskog društva.

Ovo nije politička kritika niti demokratsko neslaganje – već govor koji mnogi doživljavaju kao izraz etničke mržnje.