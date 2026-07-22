Objava na Redditu, koju je podelio autor poznat pod imenom Norway Unknown – Urbex, prikazuje unutrašnjost napuštenog vojnog bunkera na jugoistoku Norveške. Fotografije su brzo postale viralne, a korisnici društvenih mreža posebno su bili fascinirani prostorijama koje izgledaju kao scene iz naučnofantastičnih filmova.

Autor je objasnio da je objekat obišao neposredno pre nego što je trajno zatvoren za posetioce. Iako je unutrašnjost danas prekrivena velikom količinom smeća, bunker je, kako kaže, i dalje impresivan primer vojne arhitekture.

Prema njegovim navodima, bunker su tokom Drugog svetskog rata izgradile nacističke snage i koristile ga kao komandni centar. Tokom Hladnog rata objekat je delimično preuređen i pretvoren u bunker za uzbunjivanje, zbog čega je dobio novu opremu i drugačiji raspored prostorija.

Najviše pažnje privukli su veliki osvetljeni paneli sa mapama, koji su nekada služili za praćenje situacije i koordinaciju vojnih aktivnosti. Međutim, jedan detalj izazvao je pravu raspravu među korisnicima Reddita.

Na kontrolnoj tabli jasno se vidi natpis „Readiness Condition“ (Stanje pripravnosti), što je mnoge zbunilo. Pojedini su se zapitali kako je moguće da se u bunkeru koji su izgradili nacisti nalaze oznake na engleskom jeziku.

Autor je objasnio da je odgovor zapravo jednostavan. Originalni bunker jeste nemački, ali je njegova unutrašnjost tokom Hladnog rata gotovo u potpunosti modernizovana. Zbog toga su ugrađeni sistemi i oprema sa oznakama na engleskom jeziku, najverovatnije proizvedeni u Velikoj Britaniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi mogli da se koriste u međunarodnim vojnim sistemima.

Iako je danas zatvoren i prepušten zubu vremena, ovaj bunker i dalje predstavlja fascinantan podsetnik na burnu istoriju Evrope i izaziva veliko interesovanje ljubitelja istorije i urbane eksploracije.