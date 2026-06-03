Josip Grbavac, u javnosti poznat kao Braco iz Zagreba, ponovo je dospeo u fokus medija nakon učešća na otvaranju 75. izdanja prestižnog bečkog festivala Wiener Festwochen. Njegovo pojavljivanje, iako kratko, izazvalo je više reakcija nego nastupi mnogih umetnika koji su delili scenu sa njim, uključujući i poznatu muzičarku Patti Smith.

Bracino prisustvo na festivalu organizovao je švajcarski reditelj Milo Rau, koji je ovogodišnji program osmislio kao spoj umetnosti, društvenih tema i ličnosti koje izlaze izvan uobičajenih okvira kulturne scene. Iako je njegov nastup trajao svega oko minut i po, izazvao je značajnu pažnju publike i medija.

Širu javnost Braco već godinama intrigira svojom praksom koju naziva „gledanje“. Na javnim događajima on uglavnom ne govori, već u tišini posmatra prisutne, dok njegovi sledbenici veruju da takav kontakt može da utiče na emocionalno stanje i osećaj lične ravnoteže.

Njegova prisutnost na sceni traje već decenijama, a počeci njegovog delovanja vezuju se za period nakon smrti duhovnog učitelja Ivice Prokića početkom devedesetih godina. Od tada, Braco organizuje skupove u različitim delovima sveta, uključujući Evropu, Sjedinjene Američke Države i Aziju, gde okuplja publiku zainteresovanu za njegov pristup.

Iako je njegov rad često predmet polemika, poslovni podaci pokazuju da iza ovog fenomena stoji i konkretna organizacija. Kompanija „Buđenje“ d.o.o. u 2025. godini ostvarila je prihod od oko 281.500 evra, dok je dobit iznosila približno 77.500 evra, uz sedam zaposlenih u firmi.

Pored događaja uživo, Braco danas organizuje i onlajn sesije koje prate ljudi iz različitih delova sveta. Njegovi pristalice tvrde da im ovakva iskustva donose smirenost i bolji fokus, dok kritički glasovi ukazuju da ne postoje naučni dokazi koji bi potvrdili takve efekte.

Uprkos podeljenim mišljenjima, interesovanje za njegov rad ne jenjava. Publika i dalje dolazi na njegove događaje, a reakcije variraju od potpune podrške do izraženog skepticizma.

Nastup u Beču još jednom je pokazao da Braco ostaje specifičan fenomen na regionalnoj i međunarodnoj sceni, čiji koncept zasnovan na tišini i „pogledu“ i dalje uspeva da izazove snažne reakcije javnosti i medija, piše Telegraf.