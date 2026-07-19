Blokaderski voditelj Marko Vidojković otvoreno je priznao da svesno prećutkuje i krije informacije od naroda kako bi se ostvario krajnji cilj - nasilno rušenje predsednika Aleksandra Vučića.

U svom izlaganju, Vidojković je potvrdio da unutar samog pokreta vlada potpuni razdor, da se odluke donose pod direktnim uticajem "spoljnih saradnika", ali da on o svemu tome namerno ćuti i dozira informacije kako ne bi ugrozio plan za rušenje vlasti.

-Mi i dalje imamo jasnu računicu da je cilj pad ovog režima, te zbog te jasne računice ja i ne govorim sve ono što znam...

Šta to Vidojković zna, a krije, u cilju da se obmane i lažima sruši Vučić?

-Ime i prezime imaju studenti sa kojima sam ja u komunikaciji od decembra 2024. godine, koji su polako ali sigurno izašli ili bili izbačeni sa protesta. Problem u promeni zakreta retorike u studentskom pokretu u mom slučaju desio se kada je bilo ono decembarsko ograđivanje. Tad smo stidljivo rekli da mi više ne možemo bezuslovno da podržavamo studente, jer ne možemo da podržavamo sve kretenske odluke, čije god bile. Ono što je problem su spoljni saradnici plenuma, tu su advokati, stručnjaci, analitičari... Nisu studenti, ali imaju veliki uticaj na njih. Iz nade da ovaj pokret može da doprinese rušenju Aleksandra Vučića, dosta sam umeren u svojim stavovima - rekao je Vidojković.