Istakao je da opozicija, prema njegovom mišljenju, nema odgovor na ta pitanja i da njeni lideri o njima nikada nisu ozbiljno razmišljali, dodajući da verovatno nemaju ni dovoljno znanja za to.

-Šta radite sa poljoprivredom? Šta je sa ustavnim uređenjem? Zašto ne idemo na regionalizaciju da mobilišemo ljude koji će učestvovati u političkom razvoju? Mi nemamo ništa od toga kao ključne teme. Opozicija pojma nema. Ja mislim da opozicioni lideri nikad o tome nisu ni ozbiljno razmislili, verovatno nemaju ni obrazovanje, žao mi je što moram da kažem, to je istina, kaže Tadić.

Takođe je rekao da ne vidi ni spremnost studenata da raspravljaju o tim temama, uz ocenu da između opozicije i studenata ne postoji dijalog o najvažnijim državnim pitanjima.

-Ne vidim ni kod studenata spremnost da se o tome diskutuje. Nema dijaloga između opozicije i studenata o tim bitnim pitanjima. Mnogo je manje bitno u koliko se kolona nastupa, do ova pitanja. Šta ćemo s Kosovom da radimo? Šta je sa suverenitetom i integritetom zemlje?



