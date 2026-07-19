Mnogi vlasnici stanova smatraju da na spoljnim delovima svog stana mogu da postavljaju šta žele, ali propisi u Srbiji jasno određuju šta sme, a šta ne može da se nalazi na fasadama koje gledaju prema ulici. Na udaru nisu samo klima-uređaji, već i veš koji se suši na terasi, nelegalno zastakljeni balkoni, improvizovane nadstrešnice i druge izmene koje menjaju izgled zgrade.

Posebna pažnja poslednjih godina posvećena je spoljnim jedinicama klima-uređaja, naročito nakon izmena Zakona o planiranju i izgradnji.

Klima ne sme da ugrožava prolaznike

Jedan od najčešćih problema jeste kondenz koji iz klima-uređaja kaplje na trotoar ili prolaznike.

Profesionalni upravnici upozoravaju da voda iz spoljne jedinice ne bi smela da završava na javnoj površini, već da se odvod kondenzata sprovede u stan, na terasu ili u posebnu posudu.

Ukoliko komšijski dogovor ne urodi plodom, u pojedinim slučajevima mogu da reaguju i nadležne inspekcije.

Nove zgrade moraju da imaju posebno mesto za klime

Prema poslednjim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, novi stambeni objekti trebalo bi da budu projektovani tako da spoljne jedinice klima-uređaja ne budu postavljene na uličnoj fasadi.

Umesto toga, za njih treba predvideti posebne pozicije, poput lođa, terasa, ravnih krovova ili bočnih i zadnjih fasada, kako bi se sačuvao izgled objekta.

Kod starijih zgrada situacija je znatno komplikovanija jer su hiljade klima već postavljene na fasadama, pa njihovo izmeštanje često nije jednostavno izvodljivo.

Građani su dužni da uklone klime sa ulične fasade

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove navode da su vlasnici objekata dužni da postojeće klima-uređaje sa uličnih fasada premeste na raspoložive lokacije, poput terasa, ravnih krovova ili bočnih strana zgrade, u skladu sa propisima.

Za postavljanje klima-uređaja suprotno pravilima predviđene su novčane kazne za fizička lica u iznosu od 25.000 do 50.000 dinara, uz nalog da se uređaj izmesti, što vlasnicima donosi dodatne troškove.

Nije dozvoljeno ni sušenje veša

Propisi ne zabranjuju samo klima-uređaje. Na spoljnim delovima zgrade okrenutim ka ulici ili trgu nije dozvoljeno sušiti veš, držati posteljinu, tepihe niti odlagati druge predmete koji narušavaju izgled objekta.

Cilj ovih pravila jeste očuvanje urednog izgleda zgrada, posebno u centralnim gradskim zonama i područjima od kulturnog ili urbanističkog značaja.

Zabranjene su i neovlašćene prepravke fasade

Bez odgovarajućih dozvola nije dozvoljeno menjati spoljašnji izgled zgrade. To se odnosi na dogradnju terasa, probijanje novih otvora u fasadi, postavljanje nadstrešnica, menjanje izgleda balkona ili druge građevinske zahvate koji odstupaju od prvobitnog projekta.

Za ovakve radove, osim novčanih kazni, nadležni organi mogu naložiti vraćanje fasade u prvobitno stanje o trošku vlasnika.

Šta sve ne bi trebalo da se nalazi na uličnoj fasadi?

Prema važećim pravilima, na fasadi koja gleda prema ulici ili trgu ne bi trebalo da budu:

spoljne jedinice klima-uređaja postavljene suprotno propisima,

veš, posteljina i tepisi koji se suše prema ulici,

nelegalno zastakljeni balkoni,

improvizovane nadstrešnice i konstrukcije,

neovlašćeno postavljene cevi, oluci i drugi elementi koji menjaju izgled objekta,

bilo kakve građevinske intervencije bez potrebnih dozvola.

Stručnjaci podsećaju da fasada predstavlja zajednički deo zgrade i da njeno održavanje i izgled nisu samo pitanje estetike, već i poštovanja zakonskih propisa. Zbog toga je pre bilo kakvih radova ili postavljanja novih uređaja potrebno proveriti šta je dozvoljeno, kako bi se izbegli dodatni troškovi i novčane kazne.