Naveo je da opozicija i građani koji je podržavaju često zanemaruju činjenicu da, posle dugogodišnje vladavine naprednjaka, birači opozicije nisu među najlojalnijima.

Prema njegovim rečima, oni su skloniji da promene političko opredeljenje ili da uopšte ne izađu na izbore.

​„I to je njihova prednost zato što su njihovi birači lojalni birači. Opozicija i građani skloni opoziciji koji se raduju istraživanjima koja daju prednost studentima, vrlo često ne računaju na to da nakon godina vršenja vlasti SNS-a birači opozicije nisu najlojalniji. Oni su skloni da promene svoje mišljenje ili da ne izađu na izbore. I to je uvek bilo sa prodemokratskim biračima u Srbiji koji su bili prilično komotni, vrlo često su tražili i dlaku u jajetu onima kojima su prethodno dali glas glasali i vrlo lako su migrirali iz svoje političke orijentacije u neopredeljene, u one koji će apstinirati sad na izborima i tako dalje. I to je bila prednost stranaka koje su lojalističke, koje su takozvane patriotske stranke. To su pre svega SPS, Srpska radikalna i Srpska napredna stranka."



