"Posebno zabrinjava činjenica što je sam Mehanizam u svojoj odluci konstatovao da je zdravstveno stanje generala Ratka Mladića izrazito teško, da je 'na kraju života', kao i da postoji velika verovatnoća smrtnog ishoda u veoma kratkom roku. Uprkos tome, zahtev za njegovo puštanje nije prihvaćen", naveo je Vujić.

Istakao je da humanitarni principi, pravo na dostojanstveno lečenje i univerzalne civilizacijske vrednosti moraju biti jednaki za sve, bez obzira na prirodu optužbi ili presuda, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Vujić je posebno ukazao da je Republika Srbija dala sve potrebne garancije za njegovo lečenje, smeštaj i nadzor na teritoriji Srbije, što je takođe evidentirano u postupku pred Mehanizmom.

Ministarstvo pravde podseća da je Srbija u prethodnim slučajevima pokazala odgovornost i spremnost da sarađuje sa međunarodnim pravosudnim institucijama, poštujući međunarodne obaveze i standarde i da zbog toga očekuje da humanitarna pitanja budu tretirana bez političkih ili selektivnih pristupa.

Ministarstvo pravde upozorilo je da ovakve odluke dodatno urušavaju poverenje u nepristrasnost međunarodnih pravosudnih institucija i ostavljaju utisak selektivne primene humanitarnih standarda.

"Humanost ne sme biti pitanje političke procene niti različitih aršina", naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da će Republika Srbija nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana i ukazivala međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove odbio je u četvrtak zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiji zbog teškog zdravstvenog stanja.

Šta piše u odluci

Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Grasijela Gati Santana odbila je zahtev za privremeno puštanje Ratka Mladića radi lečenja u Srbiji, navodeći da je njegovo stanje loše zbog hroničnih bolesti, ali je priznala da je Mladić u "poslednjim fazama svog života".

U odluci koju je potpisala Santana navodi se da je stanje generala Mladića "uglavnom zasnovano na hroničnim i višestrukim bolestima", a da su ranije odluke o oslobađanju iz humanitarnih razloga donošene "zbog naglog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja kod drugih osuđenika".

Takođe je uporedila njegov slučaj sa drugim osuđenicima kod kojih je puštanje odobreno zbog iznenadnog i teškog pogoršanja zdravlja, tvrdeći da je stanje generala Mladića "drugačije u odnosu na neizlečive bolesti sa brzim napredovanjem".

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu negu".

"Vezan je za krevet i umire"

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno, on vezan za krevet i umire, izjavio je danas generalov sin Darko Mladić.

"Kada umre, možda će tada da ga puste. Svesni smo Mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može", rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

Darko Mladić je rekao da je Ratko Mladić već dve godine vezan za krevet i u veoma teškom zdravstvenom stanju,navodeći da se u Hagu ne nalazi u adekvatnoj nezi uprkos tvrdnjama Mehanizma da mu je pružena najbolja moguća medicinska briga.

Naveo je da general više ne može da govori niti prepoznaje ljude oko sebe. Dodao je da porodica razmatra mogućnost ponovnog obraćanja Tribunalu, ali da nije siguran u ishod takvog poteza.