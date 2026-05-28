Trotedeljno putovanje vodi kroz čak 13 zemalja.

Nova železnička linija otvorila je mogućnost za najduže putovanje vozom na svetu, koje traje 21 dan i prelazi više od 18.600 kilometara.

Od Portugala do Singapura

Zahvaljujući novoj železničkoj vezi između Laosa i Kine, sada je moguće putovati vozom od Portugala do Singapura. Ruta pokriva impresivnih 18.670 kilometara, a realizuje se uz pomoć više različitih železničkih kompanija. Putnicima omogućava prelazak brojnih granica i zaustavljanja na spektakularnim destinacijama usput.

Tokom putovanja mogu da uživaju u prelepim pejzažima i pogledima na prirodu između velikih gradova i glavnih stanica na ruti.

Voz kreće iz Lagosa u Portugalu, a završava putovanje u Singapuru.

Ovo jedinstveno putovanje omogućava prelazak iz zapadne u istočnu hemisferu isključivo vozom.

Voz staje u prelepim svetskim gradovima

Iz Lagosa voz stiže u Lisabon, a zatim nastavlja ka Baskiji u Španiji. Nakon toga ruta prolazi kroz Francusku, Rusiju, Kinu, Vijetnam i Tajland pre konačnog dolaska u Singapur.

Usput se staje u poznatim gradovima poput Pariza, Moskve, Pekinga i Bangkoka.

Najduža deonica traje čak 40 sati i vodi od Pariza do Moskve. Ipak, tokom tog dela puta voz pravi 11 usputnih stajanja, pa putnici imaju vremena da protegnu noge i predahnu.

Na pojedinim destinacijama moguće je i noćenje van voza, pre nastavka putovanja.

Karta je 1200 evra

Za ovu avanturu potrebno je obezbediti čak sedam različitih viza.

Ukupna cena karte iznosi oko 1200 evra što je približno ceni avionske karte od Portugala do Singapura.

Ipak, za razliku od leta avionom, ovo putovanje zahteva mnogo više planiranja i uključuje brojna presedanja. Na pojedinim delovima rute putnici moraju da koriste autobuske veze kako bi nastavili putovanje vozom, uključujući deonicu između Vijetnama i Kambodže, kao i deo između Malezije i Singapura.

Pre ove rute, najduže putovanje vozom na svetu bilo je ono između Londona i Singapura, piše Express.