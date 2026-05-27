Vučić je u Đasingu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što njegovi politički protivnici strahuju šta će biti sa zainteresovanošću Rusa, Francuza i Amerikanaca po tom pitanju s obzirom na to da je u Kini juče vodio razgovore o nuklearnoj energiji, kazao da će Srbija razgovarati sa raznima.

"Velika je borba tu sada, velika je borba, ali radićemo. Imaćemo sasvim izvesno najmanje dva partnera, najmanje dva partnera. Ne mogu da otkrivam više, pošto mi sad tek analiziramo. Mi finansijske uslove umemo da analiziramo, ali mi ne umemo da analiziramo uslove koje nam neko nudi u smislu kvaliteta, bezbednosti i svega drugoga. To mora da bude po apsolutno najvišim standardima", rekao je Vučić.

Kako je dodao, to će se i uraditi po apsolutno najvišim standardima.

"Verujem da time bukvalno spasavamo Srbiju", istakao je Vučić.

Navodeći da Kinezi imaju bokseve, odnosno gasne generatore u koje se dovuče gas, Vučić je naglasio da taj jedan boks koji je veličine kao telefonska govornica, proizvede 75 kW.

"Osam bokseva stavite, oni vam proizvedu 600 kW - 80 takvih stavite, proizvedu vam 6 MW. Nama je data centar u Kragujevcu na 14 MW. Dakle, koliki god prostor da traže kompresori i sve drugo, gde imamo dovoljno gasa, a gde nemamo vremena da gradimo 35-ice, 110-ke, šta god hoćete od trafostanica, jer nemamo vremena, nemamo ni para, imate rešenje. Sve ima u Kini, sve znaju da prave", istakao je.

Najavljujući da će sutra u Kini razgovarati i sa onima koji će da proizvode transformatore u Srbiji, Vučić je istakao da će nakon početka proizvodnje u našoj zemlji, sve biti bliže i bolje.

Kazao je da će transformatori mnogo brže za 30 odsto uštedeti za novu električnu energiju.

"Obezbedimo li gasne generatore, nuklearnu energiju, odosmo mi u budućnost. Odosmo u budućnost da ne mogu da nas stignu ovi koji nas toliko vole i što nam mere svako slovo, pa kad i to ne mogu da izmere, onda moraju i da lažu šta radimo i šta govorimo", kazao je Vučić.