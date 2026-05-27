"Predsednik Si je postavio temelje, i ne samo temelje, za naše dobre odnose na raznim poljima", rekao je Vučić u Đasingu odgovarajući na pitanje kineskih medija kako bi sumirao budućnost odnosa Srbije i Kine.

Izrazio je uverenje da će dve zemlje ostati najbolji prijatelji, i izrazio večnu zahvalnost predsedniku Siju.

"Nikada nećemo zaboraviti ono što je on uradio za našu zemlju, za mnoge građane naše zemlje, mnoge Srbe, za mnoge radnike. Mi smo zaista spremni da sarađujemo i dalje sa Kinom i sa ljudima iz provincije Džeđijang", rekao je Vučić.

On je naveo da je Si radio u toj provinciji pet godina, ali i da je kineski lider posećivao grad Đasing više puta čak i nakon što se odselio, i dodao da će i on morati Đasing da poseti bar još jednom.

"Impresioniran sam svime, impresioniran sam lepotom grada, zelenilom, razvojem industrije, vašim visioktehnološkim razvojem. Impresioniran sam svime što sam video u prethodnih 16 sati u ovoj provinciji", rekao je Vučić.

On je poručio kineskim medijima da prilikom sledećeg dolaska mora da obiđe "Crveni čamac" u kome je Komunistička partija Kine osnovana 1921. godine. Na pitanje da li mu se dopadaju roboti koje je danas imao prilike da vidi, Vučić je istakao da su igrali kolo, tradicionalni srpski ples, i da je to neverovatan poduhvat.

"Oduševljeni smo, i ovo je nešto što ćemo mi sigurno koristiti na specijalnoj izložbi Ekspo 2027 u Srbiji. Dođite u Srbiju i videćete ove robote kako plešu na način na koji ja nikad u životu nisam naučio", rekao je Vučić.

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Si Đinpinga.

Još 1.650 ranih mesta: Potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i kineskih kompanija

Neverovatno! Robot se obratio Vučiću na srpskom: Evo šta je rekao o Ekspu

500 mladih Srba ide u Kinu! Vučić poručio: Ako hoćete da budete bolji od drugih...