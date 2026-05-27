Dok se javnosti danima predstavlja priča o "mirnim okupljanjima" i "borbi za demokratiju", slike sa terena pokazuju baklje, kamenice, rušenje ograda i napade na pripadnike MUP-a.

Posebno uznemirujuće scene bile su zabeležene ispred Predsedništva, gde se na snimcima vidi grupa blokadera kako ruši zaštitnu ogradu i provocira policijski kordon. Ka pripadnicima policije poleću flaše, kamenice i različiti predmeti, dok se u više navrata situacija nalazi na ivici ozbiljnog sukoba.

Tako se još jednom pokazuje kako deo blokadera veoma brzo od priče o "mirnom protestu" prelazi na nasilje i haos čim stvari ne krenu po planu.

Dok su građani pokušavali da se vrate kućama i izbegnu blokirane ulice, centar Beograda ponovo je postao scena nereda, agresije i sukoba sa policijom.