-Bilo je zanimljivo, dinamično i korisno, zadovoljan sam posetom Kini. Predvodio sam partijsku delegaciju SNS, na poziv Komunističke partije Kine. U jednom momentu imali smo podudarnost posete partijske i državne delegacije. Kinezi podrazumevaju da političke stranke uimaju isti uticaj kao kod njih. Jovanov, Pilja i Terzić su bili sa mnom. Bili smo u provinciji koja ima najveći BDP u Kini, imaju 128 miliona stanovnika. Taj deo Kine je tradicionalno privredno nastrojen. Veliki je broj privatnih kompanija koje posluju tamo. Video sam i kineske i strane automobile, evropske i japanske automobiule. U Pekingu smo čekali državnu delegaciju. Šaomi je počeo od mobilnih telefona. Ne mogu rečima da dočaram šta sam tamo video. Automobil koji sam video ide 345 kilometara na sat ima 3 električna motora, košta 80 hiljada evra. Hiljadu automobila dnevno. Ponosaan sam što sarađujemo sa njima, ali poražen što mi to ne možemo. Rade roboti, to je 22 vek. Video sam petoro ljudi možda tamo u fabrici. Minimalna je potrošnja električne energije. Impresioniran sam dodatno jer im je kako je rekao vlasnik 14 meseci da naprave takvu fabriku. Mi u Evropi nismo svesni koliko je to daleko otišlo. Ili se neki prave da nisu svesni. Kako ko. Kina je u 22 veku mislim - rekao je Vučević.

Privatne kompanije u Kini, kako je rekao Vučević, slobodno posluju i uspešni su, poštujući regulative države.

-Ali privrednik tamo ne smatra da zna da vodi državu bolje od Sija. Zato postižu rezultate jer znaju šta ko radi. Morate da poštujete politički sistem. Impresivan je napredak Kine. Ne pričam o ideološkoj zaslepljenosti. Pre 30 ili 40 godina suočavali su se sa velikim izazovima. Pripremaju 15 po redu petogodišnje smernice. Njih je oduševio naš plan do 2030. godine. Prepoznaju to i cene - rekao je Vučeić.

Srbija, kako je naveo Vučević, pre svega mora da vodi računa o sebi.

-Ako će doći kineske investicije u Srbiju, dok stagniraju druge, evropske, onda su to veoma dobre vesti. Neke stvari su nepredvidive. 2008. je sve između Rusije i partnera delovalo je idilično. Radili Severni tok sa Nemcima. Mi sa Kinezima pričamo kao i sa drugima oko nuklearnih elektrana. Šta je problem da se kineska kola nađu na našem tržištu? Mi uvek mislimo da li će nam neko zameriti. Ne rizikujemo nego se vodimo sopstvenim interesima, a ne koliko ćemo se nekom dopasti. Nama se nameće da se vodimo rezonom kako će ko da reaguje na ono što mi radimo. Nije logično da vodimo više računa o sebi nego o drugima. Ako Tramp i Putin mogu da idu u Peking možemo i mi, ako Kinezi mogu da budu vlasnici Pirejske luke, mogu da budu i u Železari. Mislim da moramo da dišemo slobodarski, da razumemo okolnosti i znamo gde nam je put. Da gradimo infrastrukturu, energetiku da razvijamo. Mislim da pravimo i strateško partnerstvo sa SAD i svim velikim silama i da se ne stidimo toga, da crpimo naš interes - rekao je Vučević.