Deo obraćanja podeljen je na instagram nalogu predsednika:

"Za nas je pravo bogatstvo da možemo da pošaljemo 500 mladih ljudi koji će da uče o novim tehnologijama i koji se u Srbiju vraćaju sa ogromnim znanjem.



Hvala vam što ste obezbedili ove veličanstvene prostorije koje su neophodne za naše mlade ljude i što insistirate na prijateljstvu mladih Srba i Kineza. Vi, mladi ljudi iz Srbije, predstavljate ovde našu zemlju. Učinili smo sve da budete ovde, a sve dalje zavisi od vašeg truda i rada.



Ako hoćete da budete bolji od drugih, morate da budete radni i vredni, učite od Kineza. Radite naporno i teško, promovišite rad, borbu zalaganje, energiju i budite dobri prijateljstvo sa našom kineskom braćom. Donesite znanje u Srbiju, jer ćete tako na najbolji način da doprinesete svojoj zemlji."