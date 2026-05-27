Na ceremoniji u Kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru potpisana su dva nova ugovora sa kompanijom Mint Grup, koja je globalni lider u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobile, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila.

Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugi investiciju od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu.

Sa kompanijom SHAK, kineskim proizvođačem visokokvalitetnih automobilskih šasija i strukturnih komponenti potpisan je ugovor o investiciji u Novom Sadu vrednoj 33,5 miliona evra, a koja donosi i 50 novih radnih mesta.

Takođe, sa kompanijom BMTS Tehnology, koja proizvodi turbopunjače i električne pomoćne sisteme za putnička i komercijalna vozila, biće potpisan investicioni sporazum usmeren na automatizaciju, a vrednost investicije je 13,3 miliona evra.

Sa kompanijom Xingyu Automotive, jednim od vodećih kineskih proizvođača naprednih sistema za osvetljenje automobila, uključujući LED farove, zadnja svetla i module osvetljenja biće potpisan ugovor o investiciji vrednoj 77 miliona evra i 100 novih radnih mesta u Nišu.

Ovim sporazumima se jača strateška ekonomska saradnja između dve zemlje kroz nova ulaganja u visoku tehnologiju, automobilske komponente i naprednu proizvodnju. Na ceremoniji je najavljena i nova investicija kompanije Linglong Tajer od 566 miliona evra koja će doneti 400 novih radnih mesta u Zrenjaninu.

Kompanije Linglong Tajer posluje u Srbiji od 2019.godine i najveći je proizvođača guma u ​​Kini, a jedan od 10 najvećih proizvođača automobilskih, kamionskih i specijalnih guma na svetu. Takođe, najavljena je i planirana investicija kompanije Yusei u Nišu u iznosu od 27 miliona evra koja donosi 280 novih radnih mesta.

Kompanija Yusei je vodeći kineski proizvođač visokopreciznih automobilskih plastičnih delova, kalupa za brizganje i hromiranih komponenti.

Na ceremoniji je potpisan i Memorandum o razumevanju između Holding grupe Mint i kompanije China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd. Southeast Branch kao podrška investicijama kompanije Mint u Srbiji. Ceremoniji potpisivanja sporazuma prisustvovao je i zamenik guvernera Džeđijang provincije Džang Jenjuna.