U izveštajima se ističe da saradnja Srbije i Kine ulazi u novu etapu, sa posebnim fokusom na tehnologiju, inovacije i industrijski razvoj. O tome je danas izvestio China Daily:

Prema navodima kineskih medija, Srbija se izdvojila kao jedan od najvažnijih kineskih partnera u regionu, dok vrednost kineskih ulaganja u Srbiji premašuje 7,2 milijarde evra. Takođe se navodi da ukupna vrednost zajedničkih infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra.

Kineski list Global Times piše da je Vučić tokom trećeg dana boravka u Pekingu posetio Tsinghua University, Muzej Komunističke partije Kine, kao i fabriku automobila kompanije Xiaomi. Kako navode, izbor tih lokacija simbolično predstavlja spoj kineske istorije, savremenog razvoja i budućih pravaca saradnje sa Srbijom.

Kineski analitičari ocenjuju da program posete potvrđuje poseban karakter i visok nivo odnosa između dve zemlje. Istraživač Kineskog instituta za međunarodne studije Lijang Sue izjavio je za „Global tajms“ da poseta Muzeju Komunističke partije Kine ukazuje na razmenu iskustava u oblasti upravljanja, dok obilazak fabrike „Šaomija“ i Univerziteta Ćinghua pokazuje nameru da se saradnja dodatno razvija kroz nauku, tehnologiju i inovacije.