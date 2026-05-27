"Ne mogu da poklonim ništa sa Meseca!" Vučić otkrio šta je srpska delegacija poklonila kineskoj

Obraćajući se medijima nakon otvaranja Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra u Đasingu, tokom četvrtog dana državne posete Kini, predsednik Vučić je prokomentarisao poklon kineskog predsednika Si Đinpinga Srbiji - komad kamena sa površine meseca, i otkrio šta je srpska delegacija poklonika kineskoj:

"Ne mogu da poklonim ništa sa Meseca, mi smo poklonili staparski ćilim, slike našeg akademskog slikara, prvoj dami jelek, pa album i knjigu sa pismom zahvalnosti predsedniku Siju sa potpisima naših 300 mladih ljudi, dobili smo grumen sa meseca... I da, jedna naša žena koja je živela u Kini naučila je kako se pravi porcelan pa je tu liniju poklonila, a mi smo dobili divne porcelanske čajnike", kaže predsednik.