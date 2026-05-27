Vučić je tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, nakon potpisivanja novih investicionih sporazuma između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1.650 novih radnih mesta, kazao da ukupan nivo kineskih investicija u iznosu od 953 miliona evra za Srbiju predstavlja ogroman novac.

"Hvala svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije", kazao je Vučić tokom obraćanja na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra.

Kako je rekao, postoji nekoliko razloga za njegovu izuzetnu sreću u Đasingu gde je prethodno obišao kompaniju Mint i AgiBot.

Tom prilikom, predsednik je saslušao obraćanje kineskog robota na srpskom jeziku:

"Znate šta sve trenutno možemo da uradimo? Svakoga dana napredujemo i radujemo se našem skorom dolasku u Srbiju", rekao je robot na čistom srpskom.

Zatim je usledilo obraćanje drugog robota, na engleskom:

"Dobrodošli na prezentaciju Ekspo 2027 u Beogradu, najuzbudljivije svetske proslave kreativnosti, povezanosti i moći igre. Od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, Srbija će biti domaćin ove prestižne Specijalizovane svetske izložbe, koja će dočekati preko 4 miliona posetilaca iz celog sveta. Pod snažnom temom „Igra za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“, nacije će se okupiti kako bi pokazale kako igra, sport i muzika mogu izgraditi bolju i ujedinjeniju budućnost."