Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike danas je u Pekingu obišao kinesku kompaniju ZTE, superfabriku Xiaomi Auto i Svet robota, koje su pokazale tek deo svojih kapaciteta i proizvoda.

-Neverovatno je koliko su Kinezi daleko otišli u razvoju novih tehnologija, komunikacija, veštačke inteligencije, robotike i auto-industrije, i čini se da se granice tog razvoja još ne naziru, a pritom se nisu odrekli svoje tradicije i sistema vrednosti. Srbija mora da bude deo nove industrijske revolucije ako želimo dugoročno da sačuvamo svoju državu i narod - rekao je Vučević.



Pogledajte kako je lider naprednjaka odigrao partiju basketa sa robotom.