Kako se navodi u saopštenju kineskog Ministarstva, lideri dve zemlje prisustvovali su potpisivanju 23 dokumenta o saradnji, dok je na licu mesta potvrđeno još 10 sporazuma o saradnji.

Prema rečima portparolke Mao, dve strane usvojile su "Zajedničku izjavu Kine i Srbije o kontinuiranom unapređenju zajednice zajedničke budućnosti u novoj eri" i "Zajedničku izjavu Kine i Srbije o zajedničkom sprovođenju četiri globalne inicijative".

Mao Ning je istakla da je predsednik Kine Si Đinping uručio Vučiću "Orden prijateljstva" kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos prijateljstvu dve zemlje, razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice zajedničke budućnosti Kine i Srbije u novoj eri.

Ona je dodala da su se istog dana sa Vučićem sastali i kineski premijer Li Ćijang, kao i predsednik Nacionalnog komiteta Narodne političke konsultativne konferencije Kine Vang Huning.

Portparolka kineskog ministarstva rekla je da su dve strane visoko ocenile rezultate ostvarene u izgradnji zajednice zajedničke budućnosti Srbije i Kine i ponovo potvrdile međusobnu podršku kada je reč o ključnim interesima dve države.

Prema njenim rečima, Kina i Srbija saglasile su se da povežu kineski razvojni plan "Petnaesti petogodišnji plan" sa strategijom "Srbija 2030", kao i da prodube saradnju u oblastima politike, ekonomije, nauke, kulture, turizma i obrazovanja.

Mao Ning je navela da su dve zemlje saglasne da u uslovima velikih globalnih promena treba dodatno da jačaju stratešku komunikaciju, promovišu istinski multilateralizam, suprotstave se hegemonizmu i politici sile i štite međunarodnu pravdu i pravičnost.

Kako je rekla, Kina i Srbija zajednički će raditi na sprovođenju četiri globalne inicijative i doprineti rešavanju razvojnih izazova, međunarodnoj bezbednosti, razmeni među civilizacijama i unapređenju globalnog upravljanja.

Mao Ning je dodala da će Vučić tokom posete Kini obići i Šangaj, ocenivši da intenzivan program i brojni rezultati posete potvrđuju visok nivo političkog poverenja i praktične saradnje između dve zemlje i daju novu snagu razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine.

Kako je istakla Mao, Si je tokom državne posete Vučića Kini priredio i ceremoniju dočeka i svečani banket za predsednika Srbije, a da su dvojica lidera tokom razgovora razmenili mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa, postigavši širok konsenzus.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, na poziv predsednika Kine Si Đinpinga, prenosi Tanjug.

