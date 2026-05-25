Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić brutalno i do srži raskrinkala je sramne provokacije hrvatskog ministra iz redova ultradesničarskog Domovinskog pokreta, Ante Šušnjara.

Sve je počelo kada je Šušnjar na društvenoj mreži "X" objavio provokativan status u kojem je, komentarišući izjave Ane Brnabić, cinično zahvalio na "preporuci" i sramno likovao kako ljudi iz Srbije navodno beže u Hrvatsku.

-Opa, evo i ustaša iz Domovinskog pokreta! Pa, od svih, baš vi da se oglasite! Vaša gostoprimljivost, ljubav i uvažavanje srpskog naroda nadaleko je poznata. O tome najbolje svedoče 1995. i 1941. godina. Idi, Ante, i ti i Tompson, i vaš ustaški pozdrav "Za dom spremni", ne bih ja Hrvatskoj poželela nikada nešto tako loše kao to da su takvi ministri u vladi te, ili bilo koje zemlje! Dovoljna si kazna. I, da - to što takvi štite i zastupaju blokaderski pokret u Srbiji, više govori o tom pokretu nego što bih ja ikada rekla! - napisala je Brnabićeva.

Raskrinkana veza: Ustaše otvoreno podržavaju blokadere u Srbiji!

Ono što je najvažnije jeste činjenica da su maske konačno pale kada su u pitanju blokade u Srbiji - gde blokaderi po nalogu stranaca pokušavaju da zaustave privredni rast Srbije.

