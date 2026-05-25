Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagaovala je na istup blokadera i predsednik Demokratske stranke (DS) Srđana Milivojevića

U svojoj objavi na društvenoj mreži Iks, Brnabić je ocenila da blokaderima više nije ni bitno "koji su stranci", već da im je jedino važno da nekome spolja služe.

Istovremeno je napravila poređenje sa politikom koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ističući da Vučić nikada nije i nikada neće služiti ni jednima, ni drugima, ni trećima, već isključivo svom narodu i svojoj zemlji.

- Ovom više nije ni važno koji su stranci, samo da im služi. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić @avucic nikada nije i nikada neće služiti ni jednima, ni drugima, ni trećima, već samo svom narodu i svojoj zemlji - napisala je Ana Brnabić u objavi na Iksu.

- I ovo je uvek bila osnovna razlika između Aleksandra Vučića i blokadera - istakla je Brnabić.