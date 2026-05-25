Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da sporazumi koji su potpisani sa Kinom ne vode Srbiju u finansijsku zavosnost i istakao da se potpisani dokumenti ne odnose na kreditna zaduženja.

Vučić je u Pekingu, gde se danas sastao sa predsednikom Kine Si Đinpingom i prisustvovao potisivanju više od 20 sporazuma o saradnji sa Kinom, odovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što blokaderi na društvenim mrežama šire glasine da potpisani ugovori vode u finansijsku zavosnost od Kine, rekao da ti ljudi ne znaju o čemu govore i da ga to i ne čudi.

Srbija je ekonomska sila - duplo manje zadužena od proseka EU!

"Hajde da analiziramo nešto: postoji ta besmislena priča o finansijskoj zavisnosti ili o ne znam čemu, pare su pare, one nisu obojene. Bilo koje pare na svetu su iste pare. Moram da objasnim ljudima, Srbija je nisko zadužena zemlja. Mi sa kim god da radimo, mi moramo da vodimo računa o visini javnog duga", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da rukovodstvo zemlje vodi računa o svemu i da ugovori koji su danas potpisani nisu kreditna zaduženja.

"Ali ljudi moraju da razumeju: mi smo nisko, veoma nisko zadužena zemlja. Mi vodimo računa o budućnosti naše dece. I molim vas da mi ovo pitanje postavljate svaki dan da bih onima koji lažu, onima koji obmanjuju Srbiju to morao da objasnim svakog bogovetnog dana. Mi smo izrazito nisko zadužena zemlja. Od nas ima tri ili četiri zemlje u Evropskoj uniji koje su niže zadužene. Sve ostale su više, a prosek Evropske unije je više nego duplo veća zaduženost u odnosu na Srbiju", istakao je Vučić.

"Mi radimo za narod, a njih zanima samo kome će da služe"

Napomenuo je da Srbija na računu ima 4,5 milijarde evra, a sa zlatom 29 milijardi evra.

"Mi smo ovde došli da se borimo za svoju zemlju, za svoju Srbiju, i odlično znamo šta radimo. Suviše smo ozbiljni i odgovorni ljudi da bismo se igrali sa bilo čim, da bismo pravili predstave", poručio je Vučić.

Naglasio je da sve što je danas potpisano imati efekte za tri ili četiri godine, ali da to njegovi politički oponenti ne mogu da razumeju jer su ima važni samo izbori, kome će da služe i sopstveni interesi.

"A mene zanima šta je to što možemo da uradimo za svoju zemlju: da uvek čuvamo dobre i prijateljske odnose i sa Rusima, sa Narodnom Republikom Kinom imamo izuzetne odnose, da gradimo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, sve što možemo. Uvek će tu da bude problema, nekakvih trzavica, ali to je ono što je naš posao", naveo je Vučić.