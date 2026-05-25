Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Pekingu da nije siguran da će postizanje dogovora između SAD i Irana ići u dobrom smeru, ali da se obradovao jutros kada je video da je cena nafte pala ispod 100 dolara po barelu.

Vučić je na pitanje novinara da li je nešto novo saznao od predsednika Kine Si Đinpinga po pitanju Irana rekao da Si nije želeo da donosi zaključke o tome, ocenjujući da američki predsednik Donald Tramp nije još doneo odluku po pitanju postizanja dogovora sa Iranom.

"Mogu Amerikanci da prihvate da Iranci kažu: 'Okej, mi kontrolišemo Ormuski zaliv, ali neće to da bude u smislu zaštite Ormuskog zaliva, nego da vam naplaćujemo neku taksu'. I Amerikanci će na to da kažu: 'Okej, mi smo pobedili. Okej, mi ćemo svi da se pravimo kao da je tako' i svi ćemo da kažemo: 'Super, svi smo srećni'", rekao je Vučić.

Naglasio je da je srećan što je cena nafte nešto niža na tržištu zbog poslednjih Trampovih izjava da su blizu dogovora sa Iranom.

Takođe, on je ukazao da se oko Irana postavlja i pitanje vezano za uranijum i dodao da će neko morati da prizna da je poražen u sukobu na Bliskom istoku.