Ugovorima će tokom ove godine biti realizovani brojni projekti podrške širom Srbije, ukupne vrednosti veće od 52 miliona dinara.

Ugovori su potpisani sa Savezom autizma Srbije, Savezom za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i Savezom „Zvuci srca Srbije“, a ministarka je tom prilikom istakla da je ovogodišnji budžet Ministarstva namenjen savezima i udruženjima osoba sa invaliditetom povećan za 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Budžet sada iznosi rekordnih 500 miliona dinara. Nije najvažnije samo koliko novca izdvajamo, već kakve rezultate postižu projekti koji se finansiraju iz tih sredstava. Zato smo ove godine dodatno definisali kriterijume kako bi efekti bili konkretniji i vidljiviji - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Posebno je naglasila novu inicijativu Ministarstva, koja podrazumeva korišćenje kampera i terenskih vozila za obilazak ruralnih i teško dostupnih područja.

- Cilj nam je da budemo bliži ljudima i da osobama sa invaliditetom uklonimo prepreke i barijere, posebno onima koji žive daleko od velikih centara - poručila je ministarka.

Predsednica Upravnog odbora Saveza autizma Srbije Nevena Petrović Jojić navela je da je toj organizaciji odobreno oko 9,5 miliona dinara za realizaciju projekata koji će trajati do marta 2027. godine.

Kako je istakla, zahvaljujući većem budžetu biće organizovano oko 300 radionica uz angažovanje 25 stručnih saradnika, a podršku će dobiti deca, mladi i odrasli sa autizmom širom Srbije.

Ona je posebno izdvojila platformu „Autizam Live“, u okviru koje roditelji mogu da dobiju pomoć psihologa, psihijatara, defektologa, socijalnih radnika i lekara.

Programski menadžer Saveza „Zvuci srca Srbije“ Ana Zlatković rekla je da je za projekat „Zvuci srca na terenu“ izdvojeno 14,6 miliona dinara.

Prema njenim rečima, projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom koje žive u ruralnim i udaljenim delovima Beograda, Niša, Pančeva i Subotice.

- Zahvaljujući kamperu i mobilnoj jedinici terenske podrške moći ćemo da stignemo do porodica koje su često nevidljive za sistem - navela je Zlatković.

Dodala je da će domaćinstva uključena u program dobiti SOS sistem podrške, preko kojeg će korisnici moći da zatraže pomoć putem aplikacije i posebnog dugmeta za hitne situacije.

Sekretar Saveza mentalno nedovoljno razvijenih osoba Srbije Marijana Taranović Todorović rekla je da će kroz program „Centri interesovanja, inkluzije i osnaživanja osoba s intelektualnim invaliditetom“ biti realizovano oko 3.000 aktivnosti u saradnji sa 28 lokalnih organizacija širom Srbije.

Kako je navela, program je podržan sa skoro 29 miliona dinara, a fokus će biti na osnaživanju korisnika i unapređenju rada udruženja.

- Ove godine obeležavamo i velike jubileje naših organizacija, dok Savez slavi 65 godina postojanja - rekla je Taranović Todorović.