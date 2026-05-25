Orden je Vučiću uručen u Pekingu kao priznanje za razvoj odnosa Srbije i Kine i jačanje strateškog partnerstva dve zemlje.

U zvaničnom ukazu navodi se:

„Zakonom o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima Narodne Republike Kine, ovim se dodeljuje ‘Orden prijateljstva’ Narodne Republike Kine predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, u znak priznanja za njegove dugoročne zasluge i važne doprinose na razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje Zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.“

Sam orden izrađen je u zlatnim tonovima, sa detaljima tradicionalne kineske ornamentike i medaljonom u centru, dok je ukaz lično potpisao predsednik Kine Si Đinping. Datum uručenja naveden je kao 25. maj 2026. godine u Pekingu.

Vučić je nakon ceremonije poručio da je ponosan zbog priznanja koje je dobio od jedne od najvećih svetskih sila i zahvalio kineskom narodu i predsedniku Siju na podršci Srbiji i razvoju, kako je naveo, „čeličnog prijateljstva“ dve zemlje.



