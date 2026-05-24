"Sinoć sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda", rekao je Vučić u Pekingu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše sinoćni protestni skup u Beogradu i scene nasilje koje su se dogodile nakon skupa.

Predsednik Srbije je istakao da bi njegovi politički protivnici trebalo da budu odgovorni i da pokušaju da se ponašaju onako kako se ponašaju pristalice vladajuće opcije.

"Ja bih još jedanput da ih zamolim da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao, niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način, dakle, i gospođu Lazić i gospodina Savića. I to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju", rekao je on.

Vučić je još jednom uputio poziv na dijalog jer je, kako je naglasio, dijalog dobar za sve.

