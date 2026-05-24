Dr Uglješa Mrdić predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije se oglasio povodom činjenice da je tužilac Bojana Savović aktivno učestvovala u predizbornom skupu i govorila na njemu.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije zahtevam od Visokog saveta tužilaštva da odmah pokrene postupak protiv Bojane Savović, tužioca koja je juče učestvovala na skupu izborne liste. Tužiocima i sudijama je zabranjeno da se bave politikom i da se kandiduju na izborima. Jučerašnji skup bio je prijavljen MUP-u kao prvi predizborni skup jedne od izbornih lista. Govoreći na ovakvom skupu Bojana Savović je prekršila zakon što samo govori da su u pravu njene kolege koje kažu da joj razumevanje zakona i propisa nije jača strana. To što je uradila juče Bojana Savović nisu sebi dozvolili ni najekstremniji protivnici Vlade među sudijama Majić i Lukić. Posle jučerašnjeg nastupa Bojane Savović stekli su se uslovi da bude razrešena i udaljena iz tužilaštva.

Na kraju, kada smo kod nastupa političarke Savović najlicemerniji je bio deo njene izjave u kojoj “kaže da država koja selektivno primenjuje zakona prestaje da bude država i postaje mafijaška organizacija”. Bojana Savović je kao tužilac poznata po selektivnoj primeni zakona jer je kao rođena tetka jednom od uhapšenih iz vračarske kriminalne grupe koja podmetala bombe u lokale zaštitila svog rođaka od krivične odgovornosti. Jednostavno, ova pravedna tetka je omogućila svom porodičnom kriminalcu da ne bude u pritvoru. To se zove selektivna primena zakona.

Da zaključim. Bojana Savović mora odmah da bude razrešena ne samo zbog kršenja Ustava i zakona jer je nastupila na političkom skupu već i zato što je selektivnom primenom zakona zaštitila svog bliskog rođaka, člana vračarske kriminalne grupe, od krivične odgovornosti.

predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS

dr Uglješa Mrdić"