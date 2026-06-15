Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Blokaderski profesor sa Građevinskog fakulteta i bivši član Državne revizione komisije Sanja Fric nastavlja da vredno radi na projektima predsednika Aleksandra Vučića u Srbiji.

Pošto je javnost otkrila da Sanja Fric projektuje brzu saobraćajnicu Karađorđe kao i da projektovala u skoro svim infrastrukturnim projektima predsednika Vučića uključujući i Beograd na vodi sada saznajem da gospođa Fric vredno radi na projektovanju brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar.

Da podsetim, Sanja Fric sa Građevinskog fakulteta je u vreme kada je bila najglasnija da se blokira rad kako njenog, Građevinskog fakulteta, tako i ostalih fakulteta u Srbiji zbog čega su profesori ostali bez plata vredno radila za državu projektujući brzu saobraćajnicu Vožd Karađorđe naplaćujući uredno svoje usluge. Ne kažem da gospođa Fric nije zaradila honorar koji je zaradila od države projektujući Vožd Karađorđe ali da nije malo licemerno da naplaćuje honorare od države dok njene kolege ne primaju platu?

Na kraju, Sanja Fric je glasala za pozitivne revizije projekata brze pruge Beograd – Subotica uključujući i Železničku stanicu Novi Sad. Kao član Državne revizone komisije bila je dužna da pregleda svaki projekat. Ništa je nije sprečavalo da traži od projektanta da uradi naknadno projekat statitike za Železničku stanicu Novi Sad a samim tim i za nadstrešnicu. Nije to uradila iako su samo ona i drugi članovi Revizione komisije bili stručni i imali su ovlašćenje i pravo to da urade. Umesto toga, gledali smo je kako napada druge ljude i optužuje ih da nisu uradili ono za šta nisu imali ni stručnost, ni pravo, ni ovlašćenje.

Kada Sanja Fric kaže bez stida na jednoj tajkunskoj televiziji da je trebalo da se nadstrešnica spusti na zemlju i da se “agresivnom metodom” utvrdi njeno stanje ostaje samo pitanje – zašto to nije tražila da se uradi kada je kao član Državne revizione komisije davala pozitivno mišljenje za projekat brze pruge Beograd – Subotica? Da je to uradila, prema zakonu, projekat ne bi mogao da dobije pozitivnu reviziju. Sanja Fric to nije učinila a mogla je. Zato su njene ruke krvave jer je ona ta koja je optuživala druge, koji ništa nisu mogli da urade, da su im ruke krvave.

Sanja Fric veoma dobro zna da je na radove na nadstrešnici potrošeno 120.749 evra što iznosi 0,8 odsto svih troškova za staničnu zgradu i manje od 0,2 odsto troškova celog projekta. Imala je pravo po zakonu da traži da se uradi dodatni radovi, da se izvrše dodatne provere i da se uradi nova nadstrešnica ako je trebalo. Ništa od toga Sanja Fric nije uradila.

Sanji Fric neće pomoći ni Zdenko Tomanovića, ni pretnje suđenjem Informeru da sakrije da nije uradila ono što je mogla i morala. Zato, neka se stidi, Sanja Fric! Kako spava kada zna koliko je kriva?

Da sam u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u Koridorima Srbije ja bih više puta proverio to što projektuje Sanja Fric na putevima Vožd Karađorđe i Kraljevo – Novi Pazar jer ako radi kao što je radila svoj posao u Državnoj revizionoj komisiji kada je davala, u najmanju ruku, neoprezno pozitivna mišljenja za projekte rekonstrukcije brze pruge Beograd – Subotica uključujući Železničku staniocu Novi Sad i nadstrešnicu – crno nam se piše.

Na kraju, da ne bude da samo prozivam Sanju Fric. Sve što sam rekao za nju odnosi se i na druge članove Državne revizione komisije kao što su rektor Vladan Đokić, bivši dekan Građevinskog fakulteta Vladimir Kuzmanović i drugi. Svima njima ruke su krvave do lakata jer su mogli i imali pravo i ovlašćenje da spreče tragediju a nisu, slučajno ili namerno."