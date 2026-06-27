Oni su istakli da je okupljanje prilika da se, kako su poručili, pokaže jedinstvo građana i podrška politici koja je usmerena ka budućnosti Srbije.

Uglješa Mrdić naglasio je značaj sabornosti i zajedničkog delovanja, ističući da Srbija može da ide napred samo ukoliko su građani okupljeni oko zajedničkih ciljeva, mira i stabilnosti.

Goran Karadžić poručio je da je došao da podrži skup i da se, kako je rekao, sve veći broj građana okuplja sa željom da zajedno gradi budućnost Srbije.

„Došao sam da podržim skup. Dolazi sve veći i veći broj građana da zajedno gradimo budućnost Srbije, da zajedno sa našim narodom gradimo budućnost jače Srbije“, rekao je Karadžić.

On je dodao da je važno da građani budu ujedinjeni za Srbiju i da podrže ono što je, kako je naveo, najbolje za zemlju.

„Zajedno stvarno gradimo budućnost Srbije. To nisu samo slogani, nego se srpski narod ujedinjuje i jesmo jedna velika srpska porodica“, poručio je Karadžić.

Govoreći o atmosferi na skupu, Karadžić je istakao da visoke temperature nisu umanjile energiju okupljenih građana.

„Ovo je toliko lepo. Bez obzira na to što je sunčano i toplo, nama je sve vreme toplo oko srca kada se ovako ujedinimo. Kod ljudi se vidi da nisu umorni, naprotiv, svi su nasmejani i vedri“, rekao je Karadžić.

Prema njegovim rečima, kada se Srbija ujedinjuje, prirodno je da, kako je naveo, građani budu pozitivni i okrenuti ka još jačoj, bržoj i uspešnijoj budućnosti.