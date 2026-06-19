

Sada je sasvim jasno da dokumentacija do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu otkriva da je priča o navodnom „zvučnom topu“ bila razrađivana još u januaru, nepuna dva meseca pre protesta 15. marta. Zato nisu dali da policija izvrši uviđaj i namerno su pravili paniku, kaže za Alo! narodni poslanik i član GO SNS dr Uglješa Mrdić.

Prema njegovim rečima, cilj je od početka bio izazivanje nasilja i destabilizacija države.

-Jasno je da su naredili svojim slugama u Srbiji da mora da dođe do krvoprolića i da je to jedini način da sruše Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Sve vreme su planirali i smišljali načine kako će da dovedu do toga da Srbin ubija Srbina i da se napravi bratoubilački rat. Njihov cilj je da sruše Srbiju i da nas bace na kolena.

Mrdić ističe da su, kako tvrdi, blokaderi i njihovi mentori tokom prethodnog perioda sistematski radili protiv interesa države.

-Blokaderima i njihovim mentorima smeta slobodarska Srbija sa Vučićem na čelu. Jasno je da ćemo mnogo toga još da saznamo. Izdajnici i blokaderi hteli su da nam unište Srbiju i uništavali su nam živote godinu i po dana. Razarali su nam obrazovanje, privredu i sve državne institucije.

On je podsetio i na događaje na Filozofskom fakultetu.

-Nisu dali ni policiji da uđe na Filozofski fakultet posle smrti studentkinje Milice Živković. Sram ih bilo! Bitange i ološ!

Mrdić smatra da nova saznanja predstavljaju dokaz da je postojao plan za izazivanje ozbiljnih sukoba u zemlji.

-Ovo je dokaz da su planirali građanski rat i da su planirali da predsednika Vučića predstave kao nečoveka, kao ubicu, kao nekog ko je pucao na sopstveni narod, ko je pucao srpskoj mladosti u leđa.

Sada imamo dokaz da su pripremali građanski rat i potpuni slom države i društva - poručio je Mrdić.