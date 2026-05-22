Vladimir Gajić, advokat i političar gostovao je u emisiji ''Bez cenzure'' u kojoj je govorio o tzv. studentskoj listi i temama od nacionalnog značaja na koje blokaderi nemaju jasne odgovore.

"Hajde da kažemo da je studentska lista glavna. Kakav je njen odnos prema našem teritorijalnom integritetu? To mi je pitanje broj jedan. Drugo, kakav je odnos prema Republici Srpskoj?" komentarisao je Gajić.

Građani takođe dele njegovo mišljenje, te uz ovaj snimak Gajićevog gostovanja koji je podelio jedan korisnik Iksa, stoji i opis:

"Reč je o temama od suštinskog nacionalnog značaja, a o njima gotovo da nema jasnih i konkretnih odgovora. Umesto opštih parola i političkih floskula, javnost očekuje da se nedvosmisleno izjasne o pitanjima koja su važna za budućnost Srbije," navedeno je u objavi.

Kako su prethodno upozoravali i pojedini analitičari, javnosti i dalje nije poznato ko će se naći na toj listi, niti za koga bi građani zapravo glasali, dok se na pitanja od državnog značaja, prema njihovim ocenama, uglavnom nailazi na zid tišine.