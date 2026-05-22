Manekenka Svetlana Ceca Dimitrić trenutno boravi u Kanu, odakle je na svom Instagram profilu objavila fotografije koje su privukle veliku pažnju javnosti i izazvale pravu pometnju na društvenim mrežama.

Prošetala je crvenim tepihom u izuzetno izazovnoj modnoj kombinaciji i time privukla sve poglede prisutnih.

Za ovu priliku izabrala je komplet koji čine top ispod kojeg nije nosila brushalter i duga crna suknja sa šlicem do kuka.

Ceo stajling bio je ukrašen motivima crnih ruža, dok je preko stomaka nosila srebrni lanac sa priveskom u obliku srca.

U ovom izdanju prisustvovala je Filmskom festivalu u Kanu.

Bila sa Babićem i Šarićem

Podsetimo, o njenom ljubavnom životu se u javnosti dosta govorilo nakon što je pre tri godine okončala vezu sa biznismenom Brankom Babićem, koja je trajala četiri godine, a dodatnu pažnju privukao je i njen brak sa Duškom Šarićem.

Svetlana je 2005. godine stupila u brak sa Šarićem, od kojeg se razvela 2010. godine, a sa njim ima dvoje dece.

Nakon razvoda od njeg, sa decom se iz Vile na Dedinju preselila u Surčin.